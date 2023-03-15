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Посол РФ отверг обвинения в адрес России из-за БПЛА на встрече в Госдепе

Ирина Елагина
19:18 15.03.2023
Встреча Анатолия Антонова в Госдепартаменте США состоялась после крушения американского дрона в Черном море.
Посол РФ отверг обвинения в адрес России из-за БПЛА на встрече в Госдепе
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал подробности своей встречи в Госдепартаменте США, состоявшейся после крушения американского беспилотного летательного аппарата в небе над Черным морем недалеко от Крыма.

Инициатором встречи стал американский Госдеп, встреча длилась полчаса.

«Я был приглашен в Госдепартамент, где провел 30-минутную беседу с заместителем госсекретаря Карен Донфрид», - рассказал Антонов в эфире «России-1».

По подсчетам Антонова, первую половину встречи беседа касалась непосредственно сюжета с беспилотником, затем еще 15 минут стороны обсуждали «российские озабоченности в отношении различных аспектов деятельности США».

«Разговор был очень спокойный... Я категорически отверг все обвинения в адрес российских Вооруженных сил», - отметил Антонов.

Напомним, что по данным Минобороны России, утром 14 марта в небе над Черным морем в районе Крымского полуострова ВКС России зафиксировали полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в сторону российской границы. Беспилотник летел с выключенными самолетным радиолокационным ответчиком в воздушном пространстве, где на время проведения специальной военной операции полеты запрещены. Для идентификации дрона-нарушителя использовались истребители, они не применяли бортовое вооружение, с американским БПЛА не контактировали и вскоре вернулись на аэродром базирования. Тем временем из-за резкого маневрирования БПЛА MQ-9 «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

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