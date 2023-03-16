Министр Кравцов сообщил, что к началу учебного года будет готов учебник истории с разделом про СВО

В первую очередь уроки по новому учебнику начнутся у старших классов.

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К началу учебного года в России подготовят новый учебник истории. Там будет раздел про специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас идет работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов», - сообщил он ТАСС.

Создание нового учебника анонсировали в январе. Кравцов объявил об этом во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».

Ранее сообщалось, что в школьную программу включат произведения советских классиков, в том числе «Брестскую крепость» Сергея Смирнова, «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Русский характер» Алексея Толстого. В Министерстве просвещения подчеркнули, что эти произведения формируют общественное историческое сознание россиян.