Министр просвещения РФ Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой СВО

По словам российского министра, уже в марте будет готов учебник для старших классов, в школах он появится со следующего учебного года.

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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что учебник истории, который включает в себя тему специальной военной операции России на Украине, могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года. Об этом он рассказал во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», - цитирует министра RT.

Кравцов также отметил, что раздел в программе курса, связанный с СВО, ее целями и задачами, уже существует.

Ранее Кравцов говорил о появлении нового учебника истории, где будет включена тема специальной военной операции на Украине в своем выступлении ко Дню студенчества в МГОУ.

До этого президент России Владимир Путин поручил разработать план по созданию нового комплекта учебников по истории. На встрече с членами Совета по правам человека лидер Российского государства отметил важность вопроса по созданию новых учебников истории.