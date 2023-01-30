В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Министр просвещения РФ Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой СВО

Игнат Далакян
11:25 30.01.2023
По словам российского министра, уже в марте будет готов учебник для старших классов, в школах он появится со следующего учебного года.
Министр просвещения РФ Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой СВО
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что учебник истории, который включает в себя тему специальной военной операции России на Украине, могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года. Об этом он рассказал во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», - цитирует министра RT.

Кравцов также отметил, что раздел в программе курса, связанный с СВО, ее целями и задачами, уже существует.

Ранее Кравцов говорил о появлении нового учебника истории, где будет включена тема специальной военной операции на Украине в своем выступлении ко Дню студенчества в МГОУ.

До этого президент России Владимир Путин поручил разработать план по созданию нового комплекта учебников по истории. На встрече с членами Совета по правам человека лидер Российского государства отметил важность вопроса по созданию новых учебников истории.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:02 Армия
Видео
Опубликованы кадры штурма позиций украинских боевиков российской пехотой
09:32 В стране и мире
В результате удара украинских боевиков обесточен поселок Широкая Балка в ДНР
08:00 В стране и мире
Марочко: Киев усиливает позиции в районе Часова Яра недалеко от Артемовска
05:00 Армия
Видео
Рядом не устоять: боевая работа «Гиацинта-Б» и «Торнадо» на южном направлении спецоперации
01:06 В стране и мире
Боевые самолеты атаковали колонну иранских грузовиков на сирийско-иракской границе
Популярное
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях против РФ перед началом СВО
Видео
В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.