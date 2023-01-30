Министр просвещения РФ Кравцов рассказал, когда в школах появится учебник с темой СВО
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что учебник истории, который включает в себя тему специальной военной операции России на Украине, могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года. Об этом он рассказал во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».
«Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», - цитирует министра RT.
Кравцов также отметил, что раздел в программе курса, связанный с СВО, ее целями и задачами, уже существует.
Ранее Кравцов говорил о появлении нового учебника истории, где будет включена тема специальной военной операции на Украине в своем выступлении ко Дню студенчества в МГОУ.
До этого президент России Владимир Путин поручил разработать план по созданию нового комплекта учебников по истории. На встрече с членами Совета по правам человека лидер Российского государства отметил важность вопроса по созданию новых учебников истории.