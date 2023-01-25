В школьную программу включат произведения «Как закалялась сталь» и «Брестская крепость»

© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

В России включат в школьную программу произведения советских классиков, в том числе повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова, роман Николая Островского «Как закалялась сталь», а также рассказ Алексея Толстого «Русский характер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

В федеральные основные общеобразовательные программы уже включили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Сын артиллериста» Константина Симонова и «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Чиновник отметил, что эти произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений. По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.

Напомним, ранее стало известно, что уже весной для учеников старших классов будет готов новый учебник истории. В него включат раздел о специальной военной операции.

Глава Минпросвещения выразил надежду на то, что уже в следующем году школьники смогут воспользоваться учебником, а учителя пройдут повышение квалификации.