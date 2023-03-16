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Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* заявил о его задержании

Анастасия Бобылева
11:07 16.03.2023
По словам адвоката, преследование Ройзмана* необоснованно и незаконно.
Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* заявил о его задержании
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержали якобы за демонстрацию нацистской символики в социальной сети «ВКонтакте». Об этом рассказал его адвокат Владислав Идамжапов.

Он подчеркнул, что полиция ошиблась и не разобралась в произошедшем. По словам адвоката, преследование Ройзмана* необоснованно и незаконно, так как он не совершал правонарушения, в котором его подозревают.

«Они считают, что Ройзман когда-то сделал репост экстремистской записи во "ВКонтакте", но он не являлся пользователем этой сети, кто-то другой, возможно, совершил правонарушение и разместил эту запись», - цитирует адвоката RT.

Экс-мэра доставят в отдел полиции, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Ранее Ройзмана* задержали по делу о дискредитации ВС РФ. Сам задержанный отказался признавать вину. По итогам суда, ему запретили выходить в Сеть, покидать свой дом, посещать публичные мероприятия, получать и отправлять письма.

* Евгений Ройзман - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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