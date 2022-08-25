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Ройзман отказался признавать вину в дискредитации ВС РФ

Виктория Ивашечкина
15:28 25.08.2022
Накануне экс-мэра Екатеринбурга задержали на 48 часов, а также провели обыски в его квартире, офисе его благотворительного фонда, а также частном музее.
Ройзман отказался признавать вину в дискредитации ВС РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого накануне задержали по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, перед началом заседания заявил, что не признает свою вину.

«Прогнозов (по сегодняшнему суду - прим.ред.) нет. Нет, конечно (вину не признаю - прим.ред.)», - отметил Ройзман.

Напомним, Евгения Ройзмана задержали на 48 часов в среду, 24 августа, по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Правоохранительные органы провели обыски в квартире бывшего градоначальника, офисе его благотворительного фонда, частном музее «Невьянская икона». 

Адвокат Ройзмана, Владислав Идамжапов, заявил, что экс-мэру Екатеринбурга могут выбрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такая мера, как ранее сообщалось в СМИ, предполагает, в частности, запрет покидать город, выходить из дома в определенное время, пользоваться телефоном и Интернетом.

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