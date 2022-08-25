Суд назначил Ройзману запрет определенных действий

В частности, теперь он не может выходить в Сеть, покидать свой дом, посещать публичные мероприятия, получать и отправлять письма.

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Суд назначил экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, задержанному накануне по уголовной статье о дискредитации ВС РФ, запрет определенных действий.

Судья зачитала список запретов бывшему главе Екатеринбурга. Теперь он не может выходить в Сеть, покидать свой дом, ходить на публичные мероприятия, получать и отправлять письма, общаться с кем-либо, кроме близких, родственников, юриста и сотрудников следственных органов.

Как утверждается, такая мера пресечения будет действовать до 29 сентября.

Накануне правоохранители провели обыски в квартире бывшего градоначальника, офисе его благотворительного фонда и частном музее. Впоследствии силовики вывели Ройзмана из дома под конвоем.