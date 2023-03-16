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Асад заявил о наличии у САР доказательств о подготовке США террористов на военной базе Ат-Танф

Елизавета Потейчук
10:12 16.03.2023
По словам президента, Ат-Танф - это «целый лагерь террористов, и у него нет другой цели».
Асад заявил о наличии у САР доказательств о подготовке США террористов на военной базе Ат-Танф
© Фото: Handout, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президент Сирии Башар Асад рассказал, что руководство республики имеет доказательства подготовки террористов со стороны США на военной базе Ат-Танф. По словам сирийского лидера, Ат-Танф представляет собой буквально «целый лагерь террористов».

«Ат-Танф представляет собой целый лагерь террористов, и у него нет другой цели. Что получают США от присутствия в этом районе в сердце пустыни? Нет сомнений, что у них лагеря для террористов, в которых находятся десятки тысяч со своими семьями», - сказал Асад в интервью РИА Новости.

Кроме того, глава государства поддержал идею расширения военного присутствия России в стране.

Напомним, президент Сирии прилетел в Москву с рабочим визитом, 15 марта он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. В частности, Башар Асад выразил поддержку спецоперации, которую проводит Россия на Украине.

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