В стране и мире Асад заявил о наличии у САР доказательств о подготовке США террористов на военной базе Ат-Танф Елизавета Потейчук По словам президента, Ат-Танф - это «целый лагерь террористов, и у него нет другой цели». © Фото: Handout, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Президент Сирии Башар Асад рассказал, что руководство республики имеет доказательства подготовки террористов со стороны США на военной базе Ат-Танф. По словам сирийского лидера, Ат-Танф представляет собой буквально «целый лагерь террористов». «Ат-Танф представляет собой целый лагерь террористов, и у него нет другой цели. Что получают США от присутствия в этом районе в сердце пустыни? Нет сомнений, что у них лагеря для террористов, в которых находятся десятки тысяч со своими семьями», - сказал Асад в интервью РИА Новости. Кроме того, глава государства поддержал идею расширения военного присутствия России в стране. Напомним, президент Сирии прилетел в Москву с рабочим визитом, 15 марта он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. В частности, Башар Асад выразил поддержку спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Экспертное мнение и аналитика