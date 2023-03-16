Асад одобрил идею расширения военного присутствия РФ в Сирии

Он также отметил, что российская и сирийская стороны недавно обсуждали вопросы военного сотрудничества, но конкретно тема баз не поднималась.

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Президент Сирии Башар Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в стране. Он подчеркнул, что желание РФ расширить свои базы или увеличить их количество - вопрос исключительно технического или логистического характера, возражать против этого Сирия не будет.

«Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии - это хорошо, это послужит этой идее», - цитирует его РИА Новости.

Асад напомнил, что Москва и Дамаск недавно обсуждали на уровне министров обороны вопросы военного сотрудничества, однако конкретно тему баз стороны не поднимали. В то же время, как считает Асад, у государств общий взгляд на этот вопрос.

В то же время сирийский президент подчеркнул, что военное присутствие России в Сирии не должно ограничиваться борьбой с терроризмом. По его мнению, Москва должна помочь соблюсти баланс сил в мире, именно для этого присутствие РФ в Арабской республике необходимо.

Ранее в Сирии признали новые границы России. Башар Асад отметил, что Дамаск считает новые регионы историческими российскими территориями.