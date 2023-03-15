Путин на встрече с Асадом заявил о существенных результатах в борьбе с международным терроризмом
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом.
«Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с терроризмом», - заявил Владимир Путин.
Глава Российского государства также отметил, что это дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию.
Напомним, что в российской столице начались переговоры лидера России Владимира Путина и президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Ожидается, что главы двух государств обсудят развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество в различных сферах.