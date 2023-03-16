МО РФ: экипажи Т-90М «Прорыв» атаковали украинскую разведгруппу на Краснолиманском направлении
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин проинформировал, что расчеты беспилотников на Краснолиманском направлении выявили разведгруппу 81-й аэромобильной бригады украинских боевиков с целью доразведать позиции российских войск. Затем, по его словам, экипажи танков Т-90М «Прорыв» атаковали противника осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций.
«Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи», - подчеркнул Аверин.
Немногим ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» сообщил, что расчеты 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также склад боеприпасов украинских боевиков в районе Марьинки.
Кроме того, корреспондент «Звезды» показал, как саперы ВВО начали разминирование полей в ДНР.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.