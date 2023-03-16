МО РФ: расчеты «Мста-Б» уничтожили огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» в районе Марьинки

Вместе с тем российские бойцы выявили пункт дислокации личного состава украинских боевиков на Авдеевском направлении, добавили с Минобороны.

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В Министерстве обороны России проинформировали, что расчеты 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также склад боеприпасов украинских боевиков в районе Марьинки.

«На Авдеевском направлении военнослужащие 1 армейского корпуса с использованием разведывательных средств и тепловизоров выявили пункт дислокации личного состава ВСУ. Координаты были оперативно переданы на командный пункт, а цели уничтожены ударами вертолетов армейской авиации», - добавили в ведомстве.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что подразделения ВС РФ взяли под контроль часть промзоны на Купянском направлении.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

