Армия Саперы ВВО начали разминирование полей в ДНР Михаил Аброськин Всего саперам предстоит обследовать более 250 гектаров земель. При отступлении украинские боевики оставили в полях множество противотанковых мин в окружении противопехотных ловушек для самих саперов. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Саперы Восточного военного округа начали обезвреживать поля сельхозугодий Донецкой народной республики от оставленных при отступлении украинскими боевиками мин. Уже меньше чем через месяц местная агротехника должна выйти на посевную. Обезопасить местные поля - сейчас первостепенная задача для саперов ВВО. Всего им предстоит обследовать более 250 гектаров земель. Карты минных полей Украина не предоставила. Полагаться приходится только на разведданные и профессиональное чутье. Чтобы обезвредить одно поле, где зарыты сотни противотанковых мин, окруженных противопехотными ловушками, саперам приходится несколько дней вслушиваться в сигналы приборов и шаг за шагом обследовать каждый метр земли. Снизить риски при разминировании получается при помощи контролируемого подрыва, когда найденные заряды уничтожают на месте. © ТРК «ЗВЕЗДА» Довольно часто инженерным войскам помогают жители окрестных поселков и сами фермеры. «Они понимают всю опасность, которую таит в себе минное поле. Здесь не идет разговор о шалостях или случайностях. Минное поле это в 90% случаев - смерть для человека. Поэтому это все понимают. И, видя это, сразу обращаются к нам в противоминный центр», - рассказал заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным «Диктор». Самые сложные для саперов участки - это территории вокруг Мариуполя, где долгое время проходила линия фронта. После ожесточенных боев в полях остались лежать сотни неразорвавшихся снарядов. Большинство из них хорошо видны с воздуха. Инженеры ВВО используют собственные беспилотники, чтобы разглядеть их. «Можно хорошо подлететь, до полутора метров, и увидеть, есть ли на нем взрыватель, насколько они опасны, можно ли к ним подходить или не стоит этого делать. И уже запускать людей, которые в броне, в ОВРах, непосредственно работать», - добавил оператор БПЛА с позывным «Звездочет». Работу саперы продолжают в полях, поселках и городах региона. Искать опасное наследие, которое оставили после себя украинские боевики, приходится даже под огнем противника. Но своего дела инженеры не бросают, ведь каждая обезвреженная мина – это чья-то спасенная жизнь. Ранее российским саперам удалось полностью освободить от взрывоопасных предметов машиностроительный завод «Азовмаш» в Мариуполе. Инженеры также занимались разминированием металлургического комбината имени Ильича. Сапер с позывным «Кубик» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время своей работы. Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика