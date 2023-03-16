Саперы ВВО начали разминирование полей в ДНР
Саперы Восточного военного округа начали обезвреживать поля сельхозугодий Донецкой народной республики от оставленных при отступлении украинскими боевиками мин. Уже меньше чем через месяц местная агротехника должна выйти на посевную.
Обезопасить местные поля - сейчас первостепенная задача для саперов ВВО. Всего им предстоит обследовать более 250 гектаров земель. Карты минных полей Украина не предоставила. Полагаться приходится только на разведданные и профессиональное чутье.
Чтобы обезвредить одно поле, где зарыты сотни противотанковых мин, окруженных противопехотными ловушками, саперам приходится несколько дней вслушиваться в сигналы приборов и шаг за шагом обследовать каждый метр земли. Снизить риски при разминировании получается при помощи контролируемого подрыва, когда найденные заряды уничтожают на месте.