Мощность взрыва в Мелитополе составила 2 кг в тротиловом эквиваленте

В результате происшествия один человек погиб и двое были ранены.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов оценил мощность взрыва автомобиля в Мелитополе. По его словам, масса взрывчатки составила около двух килограммов.

«На улице Кирова в районе 48 дома был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Масса самодельного взрывного устройства составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте», - поделился он в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 14 марта, в районе Кировского рынка. В результате взрыва были ранены два человека, погиб сотрудник городской администрации Иван Ткач. Глава администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что произошедшее может оказаться терактом, организованным украинскими боевиками.

Рогов также рассказал, что в машине находилась сотрудница предприятия, которым управлял Ткач, Елена Сиващенко. Она находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое. Вторым пострадавшим стал проходящий мимо местный житель Александр Зиновьев, он получил травмы лица.