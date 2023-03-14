Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе выросло до двух человек

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По меньшей мере два человека пострадали при взрыве автомобиля в жилом массиве в районе городского Кировского рынка в Мелитополе 14 марта. О новых данных о количестве пострадавших сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По предварительной информации, в автомобиле, припаркованном рядом с гаражами у многоэтажного дома в районе рынка сработало самодельное взрывное устройство. После взрыва начался пожар, автомобиль был полностью уничтожен. Эксперты оценивают мощность взрыва примерно в 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Первоначально сообщалось об одном пострадавшем, позднее Рогов уточнил, что при взрыве ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина, их увезли на скорой в больницу.

В правоохранительных органах Запорожья отрабатывают все версии случившегося, не исключается и версия теракта, организованного киевским режимом.