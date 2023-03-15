NYT: упавший в Черном море американский дрон не имел вооружения

Ранее ситуацию прокомментировал российский посол Антонов, он заявил, что РФ рассматривает случившееся как провокацию.

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Американский беспилотник, обнаруженный вблизи российских границ и упавший в Черное море, не имел вооружения. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на чиновника Пентагона.

«В то время как беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот летательный аппарат не был оснащен оружием и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма», - пишет газета.

Ранее произошедшее прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он заявил, что Россия расценивает инцидент как провокацию со стороны Соединенных Штатов. Он задал журналистам вопрос, как Вашингтон отреагировал бы, если бы российский беспилотник подлетел к Нью-Йорку.

Дрон был замечен над Черным морем 14 марта. По давнным Минобороны РФ, он двигался в сторону границы России в Крыму.