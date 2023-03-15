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Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с беспилотником США как провокацию

Вероника Волосунова
06:31 15.03.2023
Российский посол в США Анатолий Антонов задал американским журналистам вопрос о том, какой была бы реакция Вашингтона, если бы российский беспилотник приблизился к Нью-Йорку.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: defense.gov
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Россия не стремится к конфликту с США, однако оценивает ситуацию с упавшим американским беспилотником в акватории Черного моря рядом с Крымским полуостровом как провокацию. 

Как рассказали в Минобороны России, ВКС обнаружили ударный дрон-разведчик MQ-9 накануне. Он летел в направлении нашей границы с выключенными транспондерами. В полете объект нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, которые установили в целях проведения СВО. Об этом сообщили всем пользователям международного воздушного пространства.

Опознали нарушителя российские истребителя. В результате резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и разбился о воду. В Минобороны особенно подчеркнули, что наши самолеты бортовое вооружение не применяли, в контакт с беспилотником не вступали.

В США заявили, что проведут расследование инцидента, и вызвали в Госдеп российского посла. На входе его встречали журналисты. Отвечая на их вопросы, Анатолий Антонов отметил, что Москва не стремится к конфронтации с Вашингтоном, но рассматривает инцидент с беспилотником как провокацию.

«Этот беспилотник может нести 1700 килограммов взрывчатки. Он может нести несколько бомб. Подумайте, что сделают Соединенные Штаты, если увидят такой российский беспилотник очень близко, например, к Сан-Франциско или Нью-Йорку? Какой будет реакция Соединенных Штатов? Для меня это ясно, для вас тоже», - прокомментировал произошедшее Анатолий Антонов, чрезвычайный и полномочный посол России в США.

В Пентагоне не уточнили, был ли вооружен аппарат. Но отметили, что он осуществлял разведку. Как заявил официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби, американские беспилотники продолжат полеты над Черным морем в целях обеспечения интересов США.

3 февраля в США зафиксировали подозрительный аэростат КНР, который нарушил воздушные границы страны. Как заявили в Пентагоне, он выполнял разведывательные функции. На следующий день его сбили. Это решение сравнили с «выстрелом комара из пушки».

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