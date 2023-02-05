Global Times: уничтожение китайского аэростата в США похоже на «выстрел в комара из пушки»

Эксперт издания также добавил, что теперь США придется подумать о последствиях.

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Решение Соединенных Штатов сбить беспилотный аэростат КНР может иметь «очень плохие» последствия для американо-китайских отношений. Об этом заявил американист, научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян в китайской государственной газете Global Times.

Согласно информации Люй Сяна, воздушные гражданские и военные суда США замечают рядом с территорией КНР чаще, чем китайские самолеты рядом с Соединенными Штатами.

«Если США не делают различий между гражданскими и военными воздушными судами, то был создан очень плохой прецедент в отношениях Китая и США», - заявил эксперт.

Так, в небе над Тайваньским проливом, Южно-Китайским и Восточно-Китайским морями регулярно замечают гражданские суда США, выполняющих разведывательные задачи. Отметили в Global Times со ссылкой на «аналитические центры и сообщения СМИ».

В таком случае, когда США не делают различий между видом судов, эксперт ставит под вопрос, следует ли делать различия Китаю - он ведь тоже имеет право на принятие ответных мер. Это значит, что теперь Вашингтон должен «тщательно обдумать последствия».

Другой китайский эксперт, изучивший ситуацию с технической стороны, добавил, что действия США напоминают «выстрел в комара из пушки». Они чрезмерные, непрактичные и слишком дорогостоящие - для перехвата воздушного шара без двигателя, который летит по ветру, использовали передовой истребитель невидимку и ракету.

Напомним, информация о подозрительном воздушном шаре в воздушном пространстве США впервые появилась 3 февраля. Американские военные сделали предположение, что он принадлежит КНР и используется ими для разведывательных целей. Сначала Пентагон заверил, что сбивать объект не планируется, поскольку такой шаг может иметь последствия для мирных жителей. Хотя по словам эксперта, у США просто не было необходимо оборудования. Спустя время появилась информация, что аэростат уничтожат, как только он будет над Атлантикой.

В результате 4 февраля аэростат сбили. Глава Пентагона заявил, что объект вел наблюдение за стратегическими объектами страны. Траектория объекта пролегала в том числе и через Канаду, в связи с чем в Оттаве вызвали посла КНР.