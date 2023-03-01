Число погибших при столкновении двух поездов в Греции увеличилось до 15 человек

Информация о количестве погибших и пострадавших в результате столкновения двух поездов в греческой Фессалии еще обновляется, так как не завершены поисково-спасательные работы на месте трагедии.

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По меньшей мере 15 человек погибли, еще 50 получили ожоги и увечья различной степени тяжести в результате железнодорожной катастрофы в долине Темпе недалеко от города Лариса в греческой Фессалии.

Новые данные о жертвах столкновения пассажирского и грузового поездов сообщил телеканал ERT News со ссылкой на Национальный центр прямой помощи в системе общественного здравоохранения Греции.



Пострадавших в железнодорожной катастрофы эвакуируют с больницы Ларисы и в военный госпиталь в Афинах.

По данным греческих СМИ, причиной трагедии могла стать «ошибка, в результате которой оба поезда шли по одному и тому же пути».

Ранее сообщалось, что столкновение поезда «Салоники - Лариса» с грузовым составом произошло около полуночи 1 марта.