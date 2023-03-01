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При столкновении двух поездов в Греции погибли шесть человек, более 50 ранены

Ирина Елагина
03:22 01.03.2023
Данные о количестве пострадавших уточняются, так как еще не завершена проверка всех вагонов пассажирского поезда, сошедшего с рельсов.
При столкновении двух поездов в Греции погибли шесть человек, более 50 ранены
© Фото: Str ZUMAPRESS.com Globallookpress
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По меньшей мере шесть человек погибли, более 50 ранены в результате железнодорожной катастрофы в Греции в ночь с 28 февраля на 1 марта.

По данным телеканала ERT News, причиной трагедии стало столкновение двух поездов (одного товарного и одного пассажирского) в долине Темпи. Грузовой состав протаранил пассажирский поезд, несколько вагонов сошли с рельсов и загорелись.

«По информации пожарной охраны, погибло шесть человек , при этом проверка всех вагонов не завершена . Ранены более 50 человек, из них 20 в тяжелом состоянии», - сообщает греческий телеканал.

По данным СМИ, к месту катастрофы прибыли 30 машин скорой помощи, ближайшие больницы, в том числе при Университете в Ларисе, переведены в режим оказания экстренной помощи.

«Есть дополнительная информация о десятках раненых, обожженных и покалеченных людей», - отмечают корреспонденты, работающие на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение поезд следовал из Салоников в Ларису и в районе в районе населенного пункта Эвангелизмос столкнулся с грузовым составом.

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