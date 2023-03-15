Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел телефонные переговоры с американским коллегой Марком Милли

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении телефонных переговоров с американскими представителями по линии глав штабов. Так, 15 марта начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. Подробности состоявшегося разговора не уточняются.

Немногим ранее глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу разговаривал с коллегой из США Ллойдом Остином. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Они уделили внимание причинам и последствиям инцидента с крушением американского беспилотного летательного аппарата 14 марта в Черном море.

Глава Минобороны России указал на действия США, которые не соблюли заявленную РФ зону ограничения полетов, установленную в связи с проведением специальной военной операции. Также Шойгу обратил внимание на усиление разведывательной деятельности США против интересов Российской Федерации.

Он отметил, что полеты стратегических БПЛА производства США у российской территории - побережья Крыма - имеют провокационный характер. Все это, согласно словам министра обороны РФ, создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

Глава МО РФ заявил, что российская сторона не заинтересована в подобном развитии событий, но будет соразмерно отвечать на все провокации. Сергей Шойгу подчеркнул: крупнейшие ядерные державы мира обязаны действовать ответственно, военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций должны быть сохранены.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.