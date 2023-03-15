Шойгу переговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу переговорил со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Согласно сообщению Минобороны России, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
«15 марта 2023 г. по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее министры обороны двух государств разговаривали по телефону 23 октября 2022 года. Темой обсуждения стала ситуация вокруг кризиса на Украине.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.