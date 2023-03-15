Генсек ООН призвал Киев соблюдать права православных верующих на Украине

Официальный представитель Генсека ООН прокомментировал ситуацию с нарушением прав православных христиан - мирян и монахов - на Украине.

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сделал заявление по ситуации с попранием прав православных христиан - мирян и монахов - на Украине.

«Любое государство должно гарантировать эффективное соблюдение права на свободу религии и веры, в том числе путем защиты мест отправления религиозного культа», - приводит ТАСС комментарий офиса Антониу Гутерреша на вопрос о нарушении прав православных верующих со стороны киевского режима.

При этом Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ООН не располагает достаточными данными о фактах насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры и поэтому «не можем комментировать из-за ограниченной информации».

Ранее сообщалось, что митрополит Павел в ответ на требование руководство музея-заповедника «Киево-Печорская лавра» заявил, что даже под угрозами физической расправы монахи останутся в обители и не станут подчиняться незаконным требованиям властей о выселении. Киевские власти требуют, чтобы монахи покинули обитель 29 марта. В воскресенье 12 марта на богослужение в поддержку монахов знаменитого на весь мир монастыря в Киеве пришли тысячи верующих.





Напомним, что в защиту монахов Киево-Печерской лавры выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он обратился за помощью в Папе Римскому Франциску, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид.



