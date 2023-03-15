Асад выразил поддержку специальной военной операции России на Украине

Президент Сирии заявил Путину, что ситуация в мире нуждается в стабилизации.

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Президент Сирии Башар Асад выразил поддержку спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Он сделал это в ходе переговоров с Владимиром Путиным, которые проходят в Москве.

«Хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после спецоперации, и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации», - сказал Асад российскому президенту.

Кроме этого, Асад добавил, что ситуация, сложившаяся в мире, нуждается в стабилизации.

Ранее Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

А в Кремле назвали приоритетом для Москвы суверенитет и территориальную целостность Сирии.