Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Башар Асад находится в Москве с рабочим визитом, у него запланированы переговоры с президентом России.

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Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Асад почтил память погибших героев минутой молчания. Церемония возложения цветов состоялась при сопровождении Военного образцового оркестра Почетного караула.

Сирийский лидер принял участие в мероприятии в сопровождении политиков и военнослужащих САР. Напомним, в Москве Асад находится с рабочим визитом, ему предстоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Официальный визит Башара Асада в российскую столицу начался во вторник вечером. Отмечено, что в ходе переговоров лидеров двух стран, в частности, будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.