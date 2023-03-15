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В Кремле назвали приоритетом для Москвы суверенитет и территориальную целость Сирии

Тимур Шерзад
14:00 15.03.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в беседе Путина и Асада будет подниматься вопрос сирийско-турецких отношений.
В Кремле назвали приоритетом для Москвы суверенитет и территориальную целость Сирии
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приоритетом для Москвы территориальную целостность и суверенитет Сирии. Он сделал это, комментируя предстоящие переговоры президентов РФ и САР в российской столице

«Здесь прежде всего во главе угла отношения российско-сирийские, это взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, это продолжение сирийского урегулирования как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии», - заявил Песков журналистам.

Кроме этого, Дмитрий Песков заметил, что Путин и Асад в ходе переговоров затронут отношения Сирии и Турции.

Ранее сообщалось, что Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

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