В Кремле назвали приоритетом для Москвы суверенитет и территориальную целость Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в беседе Путина и Асада будет подниматься вопрос сирийско-турецких отношений.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приоритетом для Москвы территориальную целостность и суверенитет Сирии. Он сделал это, комментируя предстоящие переговоры президентов РФ и САР в российской столице.

«Здесь прежде всего во главе угла отношения российско-сирийские, это взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, это продолжение сирийского урегулирования как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии», - заявил Песков журналистам.

Кроме этого, Дмитрий Песков заметил, что Путин и Асад в ходе переговоров затронут отношения Сирии и Турции.

Ранее сообщалось, что Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.