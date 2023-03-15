Мальчик Федор, пострадавший при теракте в Брянской области, рассказал, о чем мечтал в больнице

Ребенок признался, что чувствует себя бодро и признателен персоналу больницы за хорошее отношение.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Школьник, пострадавший во время теракта украинских боевиков в Брянской области, после выписки рассказал, что чувствует себя хорошо и благодарен врачам и медперсоналу больницы за доброе отношение.

«Хорошее настроение. Чувствую себя бодро, уверенно, радостно. Было все хорошо, относились нормально», - рассказал мальчик.

Ребенок признался, что все время пребывания в больничной палате мечтал о доме.

«Вернуться домой», - ответил Федя на вопрос, чего ему больше всего хотелось в больнице.

Напомним, что 2 марта во время вылазки украинских террористов в Брянской области пострадал мальчик Федор. Он поступил геройски, спасая двух девочек, с которыми ехал в школу в одном автомобиле, а сам получил ранение. Губернатор Брянской области Андрей Богомаз поздравил ребенка с выпиской и подарил его семье новый дом.