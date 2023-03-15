В Белом доме заявили, что США вряд ли смогут достать потерпевший крушение БПЛА MQ-9

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока еще не смогли достать американский БПЛА, который потерпел крушение в Черном море.

«Я не уверен, что мы сможем достать его», - цитирует ТАСС слова Кирби.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о ситуации в стране с потерпевшим в Черном море крушение американским БПЛА.

До этого Минобороны России раскрыло детали крушения американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в акватории Черного моря. Согласно заявлению российского оборонного ведомства, американский БПЛА после резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью. MQ-9 сопровождали российские истребители, но не применили бортовое вооружение и не вступали в контакт с аппаратом.