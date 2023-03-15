Путину доложили о ситуации с упавшим в Черном море беспилотником Reaper

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Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с крушением в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что контактов с американским руководством на высшем уровне по данному инциденту не было.

«Нам нечего добавить к заявлению Минобороны. Что касается двусторонних отношений, они находятся в низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Каждая из стран будет отстаивать интересы в диалоге. Но Россия не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас», - отметил Песков.

Ранее Министерство обороны России сообщило о крушении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в Черном море. Беспилотник нарушил границы, установленные в целях проведения СВО. Для идентификации нарушителя были подняты российские истребители - они не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским БПЛА.