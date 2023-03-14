В стране и мире В Кремле анонсировали встречу Путина и Асада 15 марта Ирина Елагина Башар Асад прибыл в российскую столицу с официальным визитом. © Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Президенты России и Сирии проведут переговоры в Москве в среду 15 марта. О предстоящей встрече Владимира Путина и Башара Асада сообщила пресс-служба Кремля. «Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее», - анонсировали темы переговоров в Кремле. Известно, что Башар Асад уже прибыл в Москву, его официальный визит начался во вторник вечером.



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