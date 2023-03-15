Песков опроверг сообщения о начале переговоров Путина и Асада

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что информация ряда СМИ о начале переговоров главы государства Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом не является достоверной. Напомним, президент Сирии находится в Москве с рабочим визитом.

«Неправда», - сказал официальный представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Накануне в ряде российских СМИ появилась информация о начале встречи Владимира Путина и Башара Асада. По данным пресс-службы Кремля, планируется, стороны обсудят развитие отношений Москвы и Дамаска, сотрудничество в различных сферах и ситуацию в Сирии. Также сирийский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Асад почтил память погибших героев минутой молчания.