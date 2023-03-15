В Москве начались переговоры Путина и Асада

Президенты обсуждают сотрудничество двух стран и урегулирование ситуации в Сирии.

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В Московском Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты обсудят развитие отношений Москвы и Дамаска, сотрудничество в различных сферах. Также будут обсуждаться вопросы урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

В рамках своего рабочего визита в российскую столицу Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Сирийский лидер почтил память погибших минутой молчания.

Ранее Путин и Асад встречались в Кремле в сентябре 2021 года - через несколько дней после дня рождения сирийского лидера. Глава России поздравил Асада с результатами президентских выборов в республике, которые, как он отметил, говорят о высоком уровне доверия граждан.