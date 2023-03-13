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«Стали двумя руками душить»: диакон Максимов о выселении монахов из Киево-Печерской лавры

Игнат Далакян
15:23 13.03.2023
По словам религиозного деятеля, курс на гонение священнослужителей украинская власть взяла еще до начала спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergei Chuzavkov,Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российский религиозный и общественный деятель, православный диакон Юрий (Георгий) Максимов в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию по поводу выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

«Украинская власть - это гонители церкви. Это тот курс, который они взяли давно», - заявил Максимов.

По словам православного диакона, власть на Украине и до начала специальной военной операции РФ отнимала храмы у украинской церкви и продолжала давление по линии раскола. Как он рассказывает, это давление только усилилось после 24 февраля 2022 года.

«Скажем так, до этого (начала СВО. - Прим. ред.) они душили одной рукой, а после этого стали двумя руками душить», - объяснил Максимов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе римскому Франциску с призывом остановить изгнание монахов из Киево-Печерской лавры. Как сообщалось на сайте Московского патриархата, патриарх Кирилл также обратился с посланием к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид и другим представителям международных организаций и религиозным лидерам.

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