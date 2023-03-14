В материале утверждается, что адрес электронной почты, с которого она бронировалась, якобы может указывать на Украину.

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В немецком СМИ появилась информация о яхте, на которой якобы устроившие диверсии на «Северных потоках» прибыли к месту преступления. Сообщается, что это судно находится на принадлежащем ФРГ острове Рюген.

Модель Bavaria Cruiser 50 базируется под открытым небом на мысе Буг данного острова. Эту информацию опубликовало издание Spiegel.

СМИ Германии также указало, что данная территория принадлежала бывшей военной базе. Издание сообщает, что обладает информацией об адресе электронной почты, с которого было осуществлено бронирование судна. Утверждается, что он «также может указывать на Украину».

Немногим ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что мнимая утечка данных призвана запутать ситуацию с «Северными потоками». Он пояснил, что путем вброса мнимой утечки данных, опубликованных без ссылок на реальный источник, «провластные англосаксонские СМИ по указке свыше» назначили виновного - некую группу украинских террористов, чтобы покрыть настоящих заказчиков преступления.

Сам автор скандального материала о терактах на магистральных газопроводах журналист Сеймур Херш назвал статью The New York Times о «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание от его расследования. Он отметил, что именно с этой целью запустили информацию о некой «проукраинской группировке».