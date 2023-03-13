Патрушев заявил, что ситуацию с «Северными потоками» призвана запутать мнимая утечка данных

Авторы кампании считают, что никто не будет возражать против версии о том, что за взрывами стояла некая «проукраинская группировка», отметил Парушев.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуацию с терактом на газопроводах «Северный поток» хотят запутать путем вброса мнимой утечки данных, опубликованных без ссылок на реальный источник. Он добавил, что «провластные англосаксонские СМИ по указке свыше» назначили виновного - некую группу украинских террористов, чтобы покрыть настоящих заказчиков преступления.

«При этом авторы информационной кампании посчитали, что против такой версии никто возражать не будет», - отметил Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Ранее газета New York Times сообщила, что за атакой по «Северным потокам» может стоять некая «проукраинская группировка». В России эти данные считают скоординированным вбросом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание. Аналогичного мнения придерживается и американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.