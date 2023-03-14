Сигал рассказал, что в США есть те, кто любит Россию и знает, что им говорят неправду

Напомним, лидер Российского государства сегодня прилетел в Улан-Удэ , где уже провел встречу с рабочими авиационного завода. У Владимира Путина также запланирована встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

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