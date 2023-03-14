Путин зашел внутрь строящегося вертолета на авиационном заводе в Улан-Удэ
Ранее президент РФ провел встречу с рабочими авиазавода.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент Российской Федерации Владимир Путин зашел внутрь строящегося вертолета на авиационном заводе в Улан-Удэ.
Также российский лидер в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода пообщался с его рабочими. Президент РФ отметил интерес мировых рынков к продукции авиазавода.
Напомним, лидер Российского государства сегодня прилетел в Улан-Удэ, где уже провел встречу с рабочими авиационного завода. У Владимира Путина также запланирована встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.