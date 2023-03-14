Миллиардер Гриффин предрек крах американского капитализма

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Американская экономика рушится на глазах, об этом заявил основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин. Его комментарий опубликовала Financial Times.

«Формально США - экономика капиталистическая, и она рушится на наших глазах», - приводит газета слова миллиардера.

По его мнению, недавнее решение Белого дома спасти вкладчиков обанкротившихся банков является нарушением финансовой дисциплины. Он подчеркнул, что для вкладчиков убытки были бы несущественными, зато это было бы хорошим уроком морального риска и привело бы к повышению значения управления рисками.

Ранее президент США Джо Байден заверил граждан в безопасности банковской системы. Он заявил, что все депозиты американцев будут доступны при необходимости, а руководство обанкротившихся организаций уволено.

Это заявление он сделал на фоне банкротства двух крупных банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.