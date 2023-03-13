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Байден заверил американцев в безопасности банковской системы

Игнат Далакян
16:42 13.03.2023
Американский президент также пообещал уволить руководство обанкротившихся банков.
Байден заверил американцев в безопасности банковской системы
© Фото: Saquan Stimpson, CNP, Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден на фоне закрытия двух банков США утверждает, что американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления, которое было посвящено проблемам банковской системы США.

Как передает РИА Новости, президент США заверил жителей страны, что все их депозиты будут доступны при необходимости. Также американский президент сообщил, что руководство обанкротившихся банков будет уволено.

По словам Джо Байдена, ситуация вокруг обанкротившихся банков не отразится на американских налогоплательщиках.

Ранее экономический эксперт Людмила Коваленко рассказала, что финансовая политика Соединенных Штатов зашла в тупик. Аналитик отметила, что массовое закрытие банков нехарактерно для американской финансовой системы.

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