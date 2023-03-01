На острове Пасхи нашли новую статую моаи

Находка может говорить о том, что здесь могут находиться и другие моаи, о существовании которых ученые могли не знать.

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На острове Пасхи в Полинезии обнаружили еще одну статую моаи. Находка является важным археологическим открытием.

По данным телеканала ABC News, скульптура была найдена на дне высохшего озера. Такой случай находки уникален. Уточняется, что найденная статуя может свидетельствовать о том, что в указанной местности могут быть и другие моаи, о существовании которых ученые могли не знать. Напомним, на острове Пасхи на данный момент насчитывается 887 таких статуй.

«Моаи отражают историю народа Рапа-Нуи. Они были обожествленными предками островитян», - объясняет археолог Терри Хант.

Ранее на юге Ирака был найден дворец возрастом более 4500 лет, а также храм Шумеров.