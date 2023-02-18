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На юге Ирака найден дворец возрастом более 4500 лет и храм Шумеров

Марина Крижановская
03:15 18.02.2023
Археологические находки были обнаружены в городе Гирсу - древнем городе шумеров.
На юге Ирака найден дворец возрастом более 4500 лет и храм Шумеров
© Фото: ТРК "Звезда"
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На юге Ирака обнаружены древние останки храма бога войны, земледелия и охоты Нинурты и дворца царей Шумера. Находки, возраст которых не менее 4500 лет, располагаются в провинции Ди-Кар. Их обнаружили археологи из Британского музея.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Британского музея Хартвига Фишера, в конце 2022 года на территории древнего шумерского города Гирсу были сделаны эти находки.

«Хотя наши знания о шумерском мире сегодня ограничены, наша работа в Гирсу и обнаружение утерянного дворца и храма обещают невероятно расширить представления науки об этой важной цивилизации, пролить свет на прошлое и обогатить будущее», - сообщает агентство.

Подробное изучение цивилизации шумеров, города Гирсу началось в 19 веке благодаря археологам из Франции. Ученые стали исследовать язык, письменность в виде клинописи на глиняных табличках.

Говоря о древнем городе, сообщается, что при помощи дронов была проведена аэросъемка. Были замечены очертания древних строений и свыше 200 табличек на дворцовых руинах. Вместе с тем приводится информация, что к храму Нинурты (Энинну) могли совершаться массовые паломничества как к самому важному религиозному сооружению древней Месопотамии.

Ранее в Египте обнаружили гробницу с мумиями крокодилов. Находка в виде древней гробницы с пятью мумифицированными скелетами и пятью черепами крокодилов была обнаружена на юге страны.

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