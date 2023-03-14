Песков заявил, что ситуация с американскими банками никак не скажется на экономике РФ

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Проблемы с банками в США не коснутся России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что антироссийские санкции отчасти помогли сделать Москву более независимой от банковской системы Соединенных Штатов.

«Потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом», - пояснил он.

Пресс-секретарь добавил, что Россия в определенной степени застрахована от кризиса в США. Так он ответил на вопрос о том, может ли повлиять ситуация с американскими банками на банковскую систему в РФ.

Недавно в Соединенных Штатах за три дня обанкротились банки Silicon Valley Bank и Signature Bank. Американский президент Джо Байден выступил с речью и пообещал уволить руководство обанкротившихся организаций. Он заверил американцев в безопасности банковской системы США.