В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что ситуация с американскими банками никак не скажется на экономике РФ

Анастасия Бобылева
13:08 14.03.2023
По его словам, влияние американской банковской системы на российскую частично ослаблено санкциями.
Песков заявил, что ситуация с американскими банками никак не скажется на экономике РФ
© Фото: Li Jianguo, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Проблемы с банками в США не коснутся России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что антироссийские санкции отчасти помогли сделать Москву более независимой от банковской системы Соединенных Штатов.

«Потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом», - пояснил он.

Пресс-секретарь добавил, что Россия в определенной степени застрахована от кризиса в США. Так он ответил на вопрос о том, может ли повлиять ситуация с американскими банками на банковскую систему в РФ.

Недавно в Соединенных Штатах за три дня обанкротились банки Silicon Valley Bank и Signature Bank. Американский президент Джо Байден выступил с речью и пообещал уволить руководство обанкротившихся организаций. Он заверил американцев в безопасности банковской системы США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:06 В стране и мире
Видео
Захарова назвала шантажом требования Киева продлить зерновую сделку на 120 дней
13:03 В стране и мире
В Кремле назвали продление зерновой сделки «жестом доброй воли» со стороны РФ
12:25 В стране и мире
Боярский опроверг сообщения о завершении актерской карьеры
11:48 В стране и мире
В ЛНР обнаружен радиозонд украинских диверсантов, передающий разведданные
11:33 В стране и мире
Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге
Популярное
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.