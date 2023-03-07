ОПК Шойгу: оснащение подлодки «Кронштадт» ракетами «Калибр» значительно повысит ее эффективность Кроме крылатых ракет, подлодку планируют оснастить новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оснащение подводной лодки «Кронштадт» ракетами «Калибр» в значительной мере повысит ее боевую эффективность. Выступая на селекторном совещании, глава российского оборонного ведомства отметил, что строящаяся субмарина пополнит состав Северного флота. «Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами “Калибр”, новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность», - подчеркнул министр. В ходе выступления Шойгу рассказал и о ситуации в зоне специальной военной операции. Он отметил, что наши войска продолжают освобождать Артемовск, а взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь неприятельской обороны. При этом, как утверждает министр, потери противника в личном составе растут, за февраль они превысили 11 тысяч человек, что на 40% больше, чем в январе. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика