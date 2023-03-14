В МИД заявили, что Россия не возражает против продления зерновой сделки

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В МИД РФ заявили, что Москва не возражает против продления зерновой сделки еще на 60 дней. Об этом сообщил замглавы министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Российская сторона не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что в дальнейшем позиция России будет зависеть от того, изменится ли ситуация с экспортом из РФ на мировом рынке, будет ли прогресс.

В ООН приняли к сведению готовность Москвы продлить зерновую сделку. В организации считают, что ее выполнение необходимо, так как это способствует снижению глобальных цен на продовольствие.