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В МИД заявили, что Россия не возражает против продления зерновой сделки

Анастасия Бобылева
10:31 14.03.2023
Срок сделки истекает 18 марта.
В МИД заявили, что Россия не возражает против продления зерновой сделки
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globalookpress
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В МИД РФ заявили, что Москва не возражает против продления зерновой сделки еще на 60 дней. Об этом сообщил замглавы министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Российская сторона не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что в дальнейшем позиция России будет зависеть от того, изменится ли ситуация с экспортом из РФ на мировом рынке, будет ли прогресс.

В ООН приняли к сведению готовность Москвы продлить зерновую сделку. В организации считают, что ее выполнение необходимо, так как это способствует снижению глобальных цен на продовольствие.

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