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Захарова назвала шантажом требования Киева продлить зерновую сделку на 120 дней

Алексей Курильченко
13:06 14.03.2023
В реализации части договоренностей по ввозу украинского зерна наметился перекос, поэтому российская сторона решила сократить срок продления сделки в два раза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Решение о сокращении срока продления черноморской зерновой инициативы связано с тем, что западная сторона не выполнила в полной мере требования договора. При этом решение о продлении сделки на 120 дней навязывалось Киевом. Об этом «Звезде» рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Речь нужно вести не о требованиях киевского режима, а о соблюдении договоренностей, которые были реализованы - в том числе по инициативе Генерального секретаря ООН. Нужно ориентироваться не на требования шантажистов, которые себя замарали экстремизмом и терроризмом, а на то, о чем мы всегда говорили - на международное право и соблюдение законов», - сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что требования обеих частей зерновой сделки должны выполняться в полной мере.

«Сокращение до 60 дней обосновано именно тем перекосом, который мы видим в части по ввозу украинского зерна, абсолютно не соответствующей достигнутым договоренностям в реализации второй части сделки. Этот перекос должен быть устранен», - сказала дипломат.

Напомним, соглашение о зерновой сделке было продлено на 120 дней в ноябре прошлого года. Позже, в марте этого года, ООН приняла к сведению заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина о согласии Москвы продлить действие договоренностей лишь на 60 дней.

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