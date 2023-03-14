Китай возобновит рассмотрение и выдачу виз всех типов с 15 марта

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Китайская Народная Республика намерена восстановить рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда на свою территорию. Процесс возобновится 15 марта. Сообщается, что визы, выданные до 28 марта 2020 года, имеющие срок действия, также будут действительны.

Вместе с тем, рассматривается возможность предоставить безвизовый въезд на территорию КНР пассажирам круизных лайнеров, причаливающих к берегу в Шанхае, а также для туристов острова Хайнань. Соответствующую информацию сообщило посольство Китая в США.

Сутками ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что материковый Китай намерен продолжить процесс воссоединения с Тайванем. Он добавил о важности придерживаться принципа «одного Китая» и соблюдать консенсус 1992 года, активно содействуя мирному развитию отношений между Пекином и Тайбэем.

За несколько дней до этого, 10 марта, Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР в третий раз. Таким образом, он стал первым в истории Китая председателем, переизбранным на третий срок. Си Цзиньпин был впервые избран в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали на второй срок.