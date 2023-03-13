Захарова предрекла, что попытки США спасти банковскую систему вызовут еще больше проблем в мире

До этого стало известно, что президент США планирует выступить с обращением, посвященным защите банковской системы.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США своими попытками поддерживать банковскую систему спровоцируют еще больше проблем в мире. Такое заявление Захарова сделала на фоне сообщений о предстоящем обращении американского президента Джо Байдена о защите банковской системы.

«Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы", может каждый ребенок - бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», - написала Захарова у себя в Telegram.

Ранее издание Axios сообщило, что Соединенным Штатам грозит кризис банковской системы, если администрация Байдена не сможет спасти вкладчиков обанкротившегося Silicon Valley Bank. Напомним, недавно финансовое учреждение обанкротилось после заявления банка о неудачной операции с ценными бумагами. Банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.