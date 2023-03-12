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Axios: США грозит кризис банковской системы из-за краха Silicon Valley

Сергей Лебедев
18:48 12.03.2023
Это произойдет, если администрация Джо Байдена не спасет вкладчиков обанкротившегося банка.
Axios: США грозит кризис банковской системы из-за краха Silicon Valley
© Фото: Leigh Vogel - Pool, CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Соединенным Штатам грозит кризис банковской системы, если администрация Джо Байдена не сможет спасти вкладчиков обанкротившегося Silicon Valley Bank. Принять срочные меры необходимо до понедельника, пишет издание Axios.

«Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения», - говорится в публикации.

Напомним, недавно стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank. Сейчас финансовое учреждение передано под внешнее управление.

Проблемы начались в минувший четверг после заявления банка о неудачной операции с ценными бумагами. Был анонсирован выпуск дополнительных акций на 2,25 миллиарда долларов в качестве компенсации. Вкладчики бросились снимать деньги со счетов, чем обрушили ликвидность. Днем позже паника усилилась и руководство SVB заявило о банкротстве.

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