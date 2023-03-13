Гололед в Москве привел к нескольким авариям и затруднению движения

Многие машины из-за непогоды не могут сдвинуться с места, а автобусы приходится толкать вручную.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Москва этой ночью скользит после самого мокрого мартовского дня за последние 70 лет. Столицу буквально сковало ненастье. Сначала там прошли дожди, составившие половину месячной нормы, затем резко наступил мороз.

Противостояние весны с зимой завершилось мощным гололедом. Столичный регион за несколько часов покрылся коркой льда. Сейчас многие машины не могут сдвинуться с места, пассажиры вручную толкают автобусы. Один из автобусов даже вылетел на тротуар и врезался в столб.

Из-за непогоды резко возросло количество аварий. На некоторых участках не справляются даже внедорожники.

Автомобили пытаются забраться на возвышенность или спуститься, но получается это не у всех. Конечно, преимущество у автомобилистов, которые сидят за рулем полноприводного авто, а вот тем, у кого монопривод, сложно, потому что под колесами лед, сковавший все дорожное полотно. Пешеходам приходится двигаться по дороге, тротуары засыпаны снегом, сложная обстановка почти во всех спальных районах.

Осложняет ситуацию и шквалистый ветер. Его порывы превышают 25 м/с. Пешеходов буквально сносит, чтоб устоять на ногах, людям приходится держаться друг за друга. Оборваны линии электропередачи, без света остались более 30 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что гололед в Москве осложнил движение на дорогах. Водителей призвали отложить поездки на автомобилях.