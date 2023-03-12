В Москве на проспекте Мира автобус выехал на тротуар и врезался в столб

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В Москве на проспекте Мира возле дома №76 пассажирский автобус выехал на тротуар и врезался в столб. Происшествие случилось в воскресенье вечером.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В результате аварии автобус получил сильные повреждения. Его уже отбуксировали.

Напомним, вечером оказалось осложнено движение на дорогах Москвы. После дождя столицу сковал гололед. Также на город обрушился снегопад.

Сейчас коммунальщики борются с последствиями непогоды. Они работают в усиленном режиме. Автомобилистов просят отказаться от поездок.