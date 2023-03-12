В Москве на проспекте Мира автобус выехал на тротуар и врезался в столб
Происшествие случилось в воскресенье вечером возле дома №76.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Москве на проспекте Мира возле дома №76 пассажирский автобус выехал на тротуар и врезался в столб. Происшествие случилось в воскресенье вечером.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В результате аварии автобус получил сильные повреждения. Его уже отбуксировали.
Напомним, вечером оказалось осложнено движение на дорогах Москвы. После дождя столицу сковал гололед. Также на город обрушился снегопад.
Сейчас коммунальщики борются с последствиями непогоды. Они работают в усиленном режиме. Автомобилистов просят отказаться от поездок.