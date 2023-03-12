Из-за сильного гололеда затруднено движение на дорогах Москвы

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В воскресенье вечером из-за неблагоприятных погодных условий оказалось осложнено движение на дорогах Москвы. После дневного дождя столицу сковал сильнейший гололед. Также на город обрушился снегопад.

Многие машины не могут тронуться с места. С трудом передвигается и наземный общественный транспорт. Местами пассажирам приходится даже подталкивать автобусы, на которых они ехали.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме. Водителей призвали отложить поездки на автомобилях.

«В некоторых районах могут наблюдаться задержки в движении автобусов и электробусов из-за ДТП стороннего транспорта и сложной дорожной обстановки», - добавляют в дептрансе.

Напомним, ранее жителей Москвы и гостей столицы предупредили об образовании на улицах гололедицы. Пешеходов призвали быть осторожными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.